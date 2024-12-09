Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Lên kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, có nhu cầu về dịch vụ logistics, nhu cầu sử dụng dịch vụ kho bãi, cầu cảng.

- Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty.

- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ cảng: kho, bãi, cầu cảng:

Tiếp nhận và xem xét yêu cầu khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, than phiền của khách hàng.

Triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng/đơn hàng do Công ty ký kết với khách hàng.

Phối hợp với Phòng Khai thác cảng và Phòng Kỹ thuật trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng, nhanh chóng và hiệu quả.

Nghiên cứu và phát triển dịch vụ tại cảng (bốc xếp, lưu kho, bãi...).

Quan hệ với các đối tác khai thác kho, bãi, cảng, đại lý tàu để nắm bắt thông tin hàng hóa, giá cả, phương thức cạnh tranh.

Lập, theo dõi Hợp đồng và cả Phụ lục, thông báo với khách hàng về thời hạn cũng như liên lạc gia hạn Hợp đồng với Khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng

- Cập nhật và báo cáo thường xuyên các công việc đang thực hiện cho GĐ kinh doanh.

