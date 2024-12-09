Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức
- Long An:
- |Ấp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, có nhu cầu về dịch vụ logistics, nhu cầu sử dụng dịch vụ kho bãi, cầu cảng.
- Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty.
- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ cảng: kho, bãi, cầu cảng:
Tiếp nhận và xem xét yêu cầu khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, than phiền của khách hàng.
Triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng/đơn hàng do Công ty ký kết với khách hàng.
Phối hợp với Phòng Khai thác cảng và Phòng Kỹ thuật trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng, nhanh chóng và hiệu quả.
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ tại cảng (bốc xếp, lưu kho, bãi...).
Quan hệ với các đối tác khai thác kho, bãi, cảng, đại lý tàu để nắm bắt thông tin hàng hóa, giá cả, phương thức cạnh tranh.
Lập, theo dõi Hợp đồng và cả Phụ lục, thông báo với khách hàng về thời hạn cũng như liên lạc gia hạn Hợp đồng với Khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng
- Cập nhật và báo cáo thường xuyên các công việc đang thực hiện cho GĐ kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học
- Nam/Nữ tuổi dưới 35.
- Có kiến thức trong lĩnh vực hàng hải (shipping), giao nhận hàng hóa (forwarding), hậu cần, Kho vận (Logistics)
- Am hiểu thị trường vận chuyển nội địa, thị trường vận tải biển và thị trường vận tải container.
- Có mối quan hệ với chủ hàng của nhiều ngành hàng và chủ tàu đại lý tàu, vận tải, Hải quan, Cảng
- Có mối quan hệ rộng với các cơ quan ban ngành địa phương và các doanh nghiệp trong khu vực .
- Có ngoại hình, giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Trung thực, nhiệt tình, năng động, linh hoạt, ngoại giao ứng xử tốt, chịu được áp lực cao.
- Có khả năng tự lập kế hoạch hoạt động, thống kê báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh
Chọn một trong 2 địa điểm làm việc sau:
- Lầu 11, P.1107, 29 Lê Duẩn, Q.1, HCM
- 71 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 6, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tại Công Ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
