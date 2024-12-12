Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thống kê, nhập liệu, lập các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của Bộ phận kinh doanh.

- Lập và theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch, dự án kinh doanh, chương trình hỗ trợ bán hàng.v.v. và lập báo cáo đánh giá hiệu quả.

- Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi, tái tục, ký mới các thỏa thuận bán hàng, hợp đồng bán hàng.

- Thực hiện các công việc hành chánh văn thư khác theo yêu cầu của Quản lý.

- Làm việc tại Nhà xưởng Long An.



- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán.

- Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm.

- Kỹ năng Tiếng Anh, tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Outlook) thành thạo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý thời gian hiệu quả.

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10-12 Triệu, hỗ trợ cơm trưa, chi phí điện thoại, công tác phí.

- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;

- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm tính từ ngày kết thúc thử việc.

- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc.

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Văn hóa DN tốt, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

