Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thống kê, nhập liệu, lập các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của Bộ phận kinh doanh.
- Lập và theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch, dự án kinh doanh, chương trình hỗ trợ bán hàng.v.v. và lập báo cáo đánh giá hiệu quả.
- Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi, tái tục, ký mới các thỏa thuận bán hàng, hợp đồng bán hàng.
- Thực hiện các công việc hành chánh văn thư khác theo yêu cầu của Quản lý.
- Làm việc tại Nhà xưởng Long An.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán.
- Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm.
- Kỹ năng Tiếng Anh, tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Outlook) thành thạo.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý thời gian hiệu quả.
- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10-12 Triệu, hỗ trợ cơm trưa, chi phí điện thoại, công tác phí.
- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;
- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm tính từ ngày kết thúc thử việc.
- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc.
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Văn hóa DN tốt, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ere Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 207/63 E Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP,HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

