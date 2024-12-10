Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam) làm việc tại Long An thu nhập 8 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Khu công nghiệp Phúc Long, Quốc Lộ 1A, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Hỗ trợ quản lý và chăm sóc khách hàng, đối tác hiện có sử dụng tiếng Trung.
• Xử lý các đơn hàng, theo dõi hợp đồng và đảm bảo tiến độ giao dịch.
• Liên lạc với đối tác, nhà cung cấp nước ngoài để cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả.
• Biên dịch, phiên dịch tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
• Báo cáo tình hình kinh doanh và các công việc theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
• Kỹ năng giao tiếp và xử lý công việc nhanh nhạy.
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu là lợi thế.
• Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh + thưởng hiệu quả công việc.
• Cơ hội học hỏi, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
• Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và chính sách phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)

Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E3-E4, Đường số 06, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

