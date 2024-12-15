Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô C10, CCN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng

Giới thiệu sản phẩm của công ty

Hỗ trợ khách hàng lên đơn đặt hàng và sắp xếp giao hàng

Làm hợp đồng với khách hàng, và thu đòi nợ khi đến hạn thanh toán

Yêu Cầu Công Việc

Biết Tiếng Trung 4 Kỹ năng (biết lái xe ôtô là một lợi thế)

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành in

Tốt nghiệp THPT trở lên

Độ tuổi: 18 tuổi trở lên

Nhân viên kinh doanh: Chăm chỉ, chịu khó, có thể đi công tác (Biết nhậu là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 15 - 20 triệu đồng (LCB 11 - 14 triệu đồng + thưởng doanh số) •Được tham gia vào các khóa học và đào tạo để cập nhật kiến thức, kỹ năng

• Được hưởng phúc lợi: BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch nghỉ dưỡng, có cơ hội được đi Trung Quốc đào tạo...

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM)

