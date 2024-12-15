Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM) làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô C10, CCN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng
Giới thiệu sản phẩm của công ty
Hỗ trợ khách hàng lên đơn đặt hàng và sắp xếp giao hàng
Làm hợp đồng với khách hàng, và thu đòi nợ khi đến hạn thanh toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Tiếng Trung 4 Kỹ năng (biết lái xe ôtô là một lợi thế)
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành in
Tốt nghiệp THPT trở lên
Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
Nhân viên kinh doanh: Chăm chỉ, chịu khó, có thể đi công tác (Biết nhậu là một lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 15 - 20 triệu đồng (LCB 11 - 14 triệu đồng + thưởng doanh số) •Được tham gia vào các khóa học và đào tạo để cập nhật kiến thức, kỹ năng
• Được hưởng phúc lợi: BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch nghỉ dưỡng, có cơ hội được đi Trung Quốc đào tạo...
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHUAN TIAN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
