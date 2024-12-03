Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NHƯ Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NHƯ Ý
- Hồ Chí Minh: 15 Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng theo chiến lược của công ty
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược bán hàng hiệu quả
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty
Tham gia các hội chợ, triển lãm và sự kiện liên quan đến ngành hàng tiêu dùng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về thị trường hàng tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng hiện nay
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NHƯ Ý Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NHƯ Ý
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI