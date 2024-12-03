Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NHƯ Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng theo chiến lược của công ty

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược bán hàng hiệu quả

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Tham gia các hội chợ, triển lãm và sự kiện liên quan đến ngành hàng tiêu dùng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về thị trường hàng tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng hiện nay

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng

Quyền Lợi

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển

