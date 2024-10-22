Tuyển Nhân viên kinh doanh HAI AN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Mở rộng kinh doanh Du thuyền TALIYA 5 Sao - Lan Hạ - Hạ Long Cần TUYỂN DỤNG dự án mới của công ty

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao. Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí CSKH/ Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch/ Sale Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành du lịch. Tiếng Anh cơ bản (sale TA), Tiếng Anh khá (sale OTA)

Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí CSKH/ Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch/ Sale

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành du lịch.

Tiếng Anh cơ bản (sale TA), Tiếng Anh khá (sale OTA)

Tại HAI AN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các chuyến du lịch, teambuilding cùng công ty.

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các chuyến du lịch, teambuilding cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAI AN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin