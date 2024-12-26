Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- đường số 10, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu về giải pháp kho vận, các dịch vụ logistics
- Quản lý theo dõi, soạn thảo, thu hồi, lưu trữ Hợp đồng, hồ sơ
- Làm việc tại văn phòng công ty, không đi thị trường.
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng
- Thành thạo tin học văn phòng: word, outlook, excel…
- Có kinh nghiệm sale dịch vụ
- Ngoại ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, đam mê kinh doanh.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
ĐỘ TUỔI: 25-35
ĐỘ TUỔI:
GIỚI TÍNH: NỮ
GIỚI TÍNH:
- Thành thạo tin học văn phòng: word, outlook, excel…
- Có kinh nghiệm sale dịch vụ
- Ngoại ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, đam mê kinh doanh.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
ĐỘ TUỔI: 25-35
ĐỘ TUỔI:
GIỚI TÍNH: NỮ
GIỚI TÍNH:
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. Mức lương: 8-20 triệu
- Được hỗ trợ data khách hàng
- Lương T13, thưởng lễ tết trong năm, thưởng KPI
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chế độ: Hiếu, Hỉ, ốm đau, và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
- Được hỗ trợ data khách hàng
- Lương T13, thưởng lễ tết trong năm, thưởng KPI
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chế độ: Hiếu, Hỉ, ốm đau, và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI