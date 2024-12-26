Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - đường số 10, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu về giải pháp kho vận, các dịch vụ logistics

- Quản lý theo dõi, soạn thảo, thu hồi, lưu trữ Hợp đồng, hồ sơ

- Làm việc tại văn phòng công ty, không đi thị trường.

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng

- Thành thạo tin học văn phòng: word, outlook, excel…

- Có kinh nghiệm sale dịch vụ

- Ngoại ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, đam mê kinh doanh.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

ĐỘ TUỔI: 25-35

GIỚI TÍNH: NỮ

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. Mức lương: 8-20 triệu

- Được hỗ trợ data khách hàng

- Lương T13, thưởng lễ tết trong năm, thưởng KPI

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ

- Được hưởng các chế độ: Hiếu, Hỉ, ốm đau, và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics

