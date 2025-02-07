Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9a Trần Văn Trà, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu, tư vấn và báo giá các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới, ẩm thực cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng theo các tiêu chuẩn dịch vụ đã đề ra.

- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác các kênh giới thiệu khách hàng đã có như các đối tác Wedding Planners, Đơn vị tổ chức sự kiện,...

- Cập nhật danh sách khách hàng, phân bổ đối tượng khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt

- Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở, thân thiện.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn .

- Làm việc tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

Quyền Lợi

- Lương cơ bản+ hoa hồng (KPI từ 10-12 triệu tuỳ năng lực sale) + phí dịch vụ

- Lương tháng 13 + Phụ cấp (cơm, gửi xe), và các khoản thưởng doanh số công ty (từ 2-4tr/quý)

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Công ty có chương trình đánh giá năng lực và xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật lao động, Bảo hiểm cũng như các chế độ của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

