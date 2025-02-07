Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 9a Trần Văn Trà, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn và báo giá các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới, ẩm thực cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng theo các tiêu chuẩn dịch vụ đã đề ra.
- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác các kênh giới thiệu khách hàng đã có như các đối tác Wedding Planners, Đơn vị tổ chức sự kiện,...
- Cập nhật danh sách khách hàng, phân bổ đối tượng khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt
- Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở, thân thiện.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn .
- Làm việc tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản+ hoa hồng (KPI từ 10-12 triệu tuỳ năng lực sale) + phí dịch vụ
- Lương tháng 13 + Phụ cấp (cơm, gửi xe), và các khoản thưởng doanh số công ty (từ 2-4tr/quý)
- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Công ty có chương trình đánh giá năng lực và xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật lao động, Bảo hiểm cũng như các chế độ của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
