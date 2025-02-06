Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10 toà nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Gọi điện giới thiệu với khách hàng về sản phẩm thẻ chăm sóc sức khỏe của công ty ( 100% data có sẵn)

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

- Lên lịch hẹn với khách hàng quan tâm ( không yêu cầu bán sản phẩm).

- Báo cáo kết quả làm việc với leader.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi : từ 1985-2005

- Có laptop cá nhân.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng : 7 triệu.

+ Hoa hồng: 5 - 10%.

- Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

- Đánh giá review lương 3 tháng/1 lần

2. Thăng tiến:

Cách Thức Ứng Tuyển

