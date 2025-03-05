Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 421 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý kênh TMĐT: Tiktok, Shopee

Đăng tải và cập nhật danh sách sản phẩm về mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử Tiktok, Shopee

Viết mô tả sản phẩm hấp dẫn và chính xác nhằm thu hút khách hàng tiềm năng

Viết content cơ bản (trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau thì có content riêng)

Hỗ trợ nhóm trong việc lên kế hoạch, đảm bảo nội dung phù hợp với phong cách và thông điệp của thương hiệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 1 năm kinh nghiệm xây và quản lý các sàn TMĐT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây và quản lý Tiktok

- Có laptop cá nhân

- Chủ động trong công việc, kết nối phối hợp với các nhân sự trong team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8 - 10 Triệu/ tháng + hoa hồng

- Thử việc 1 tháng 85% lương

- Được đóng BHXH đầy đủ

- Được đào tạo về sản phẩm hàng tuần để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin