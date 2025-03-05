Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 421 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý kênh TMĐT: Tiktok, Shopee
Đăng tải và cập nhật danh sách sản phẩm về mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử Tiktok, Shopee
Viết mô tả sản phẩm hấp dẫn và chính xác nhằm thu hút khách hàng tiềm năng
Viết content cơ bản (trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau thì có content riêng)
Hỗ trợ nhóm trong việc lên kế hoạch, đảm bảo nội dung phù hợp với phong cách và thông điệp của thương hiệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- 1 năm kinh nghiệm xây và quản lý các sàn TMĐT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây và quản lý Tiktok
- Có laptop cá nhân
- Chủ động trong công việc, kết nối phối hợp với các nhân sự trong team
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : 8 - 10 Triệu/ tháng + hoa hồng
- Thử việc 1 tháng 85% lương
- Được đóng BHXH đầy đủ
- Được đào tạo về sản phẩm hàng tuần để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
