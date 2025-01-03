Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold
- Bình Dương:
- Lô E, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm, đề xuất phương hướng giải pháp đến ban Giám đốc
- Triển khai kế hoạch kinh doanh theo sự phân công của cán bộ quản lý cấp trên, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao
- Quản lý nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên về mặt chuyên môn, theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng.
- Giao dịch với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi từ 25 đến 35
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
- Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.
-Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở vị trí logictis, kho bãi
Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold Thì Được Hưởng Những Gì
- Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động.
-Phúc lợi : Lương T13, 14 phụ thuộc KQKD
-Chính sách khám chữa bệnh định kỳ ở bệnh viện Quốc tế
-Chính sách phúc lợi khác theo quy định cty, ngày 30/4; 1/5;2/9; tết dương lịch, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold
