Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô E, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm, đề xuất phương hướng giải pháp đến ban Giám đốc
- Triển khai kế hoạch kinh doanh theo sự phân công của cán bộ quản lý cấp trên, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao
- Quản lý nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên về mặt chuyên môn, theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng.
- Giao dịch với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, người miền Nam
-Tuổi từ 25 đến 35
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
- Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.
-Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở vị trí logictis, kho bãi

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB + PC + Thưởng doanh số, xét tăng lương định kỳ theo quy chế của công ty. Đối với các ứng viên xuất sắc hoặc có thâm niên công tác, mức lương sẽ được thỏa thuận tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
- Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động.
-Phúc lợi : Lương T13, 14 phụ thuộc KQKD
-Chính sách khám chữa bệnh định kỳ ở bệnh viện Quốc tế
-Chính sách phúc lợi khác theo quy định cty, ngày 30/4; 1/5;2/9; tết dương lịch, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45/6 Đường Vĩnh Phú 38A, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

