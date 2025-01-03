Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô E, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm, đề xuất phương hướng giải pháp đến ban Giám đốc

- Triển khai kế hoạch kinh doanh theo sự phân công của cán bộ quản lý cấp trên, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao

- Quản lý nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên về mặt chuyên môn, theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng.

- Giao dịch với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, người miền Nam

-Tuổi từ 25 đến 35

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

- Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.

-Kinh nghiệm làm việc 3 năm ở vị trí logictis, kho bãi

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB + PC + Thưởng doanh số, xét tăng lương định kỳ theo quy chế của công ty. Đối với các ứng viên xuất sắc hoặc có thâm niên công tác, mức lương sẽ được thỏa thuận tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

- Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động.

-Phúc lợi : Lương T13, 14 phụ thuộc KQKD

-Chính sách khám chữa bệnh định kỳ ở bệnh viện Quốc tế

-Chính sách phúc lợi khác theo quy định cty, ngày 30/4; 1/5;2/9; tết dương lịch, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng Lạnh Unicold

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.