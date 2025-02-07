Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Căn 03 - 08, Canary Plaza, Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Biết xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự tích doanh số bán theo tháng-quý, làm kế hoạch báo cáo kết quả mỗi tuần

Khai phá khách hàng mới qua nhiều kênh bán hàng cao cấp khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trên danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thông qua các công cụ chat, email....

Trao đổi thông tin sản phẩm và dịch vụ công ty đến khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng dựa trên việc tập trung vào nhu cầu, mong muốn của khách hàng và chốt deal.

Chủ động chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh, video sản phẩm cơ bản bằng các ứng dụng hỗ trợ (nếu cần thiết)

Chủ động hỗ trợ việc được giao của cấp trên đưa xuống.

Lập báo cáo kế hoạch và kết quả các công việc đã thực hiện theo tiến độ

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tin học văn phòng, biết làm báo cáo, thuyết trình tốt

Đi gặp khách hàng và đi thị trường thường xuyên (có xe hơi di chuyển)

Kỹ năng giao tiếp, phân tích, đàm phán và ra quyết định.

Kỹ năng chăm sóc và thuyết phục khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 triệu

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng nóng

Thưởng cuối năm theo doanh thu, lương tháng 13

Team building -du lịch hằng năm

Trà sữa cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial

