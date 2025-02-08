Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1097 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Mỹ,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng để đảm bảo tư vấn và cung cấp sản phẩm phù hợp nhất.

Thúc đẩy nhu cầu, chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành các cuộc hẹn và chốt giao dịch.

Đăng bài giới thiệu về sản phẩm để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Nhân viên kinh doanh tham gia trực dự án theo yêu cầu.

Tham dự tất cả các buổi đào tạo, cuộc họp nhóm và họp định kỳ hàng tháng.

Tham gia các hoạt động, events xúc tiến bán hàng của công ty và chủ đầu tư.

Đảm bảo doanh số theo chính sách của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesales, sale, tư vấn bất động sản là một lợi thế.

Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng thương lượng, trình bày.

Năng động, chăm chỉ, có chí cầu tiến và định hướng gắn bó.

Thích nghi nhanh với môi trường, chịu được áp lực về doanh số bán hàng.

Có máy tính và phương tiện di chuyển cá nhân.

Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp từ các BEST SALES.

Được hỗ trợ kỹ năng chăm sóc và quản lý khách hàng hiệu quả.

Được nhận thu nhập: lên đến 10.000.000đ/tháng (gồm lương cơ bản và thưởng kinh doanh theo doanh số & năng lực bán hàng).

Môi trường làm việc năng động, được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty.

Có cơ hội thăng tiến sau 06 tháng làm việc với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có chế độ riêng dành cho các bạn làm bán thời gian muốn kiếm thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin