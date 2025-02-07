Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 106 Đông Minh, Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Khảo sát, mở rộng thị trường offline, gặp trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm vật tư quảng cáo.

Chăm sóc khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban xử lý các khiếu nại của khách hàng theo quy trình xử lý lỗi sản phẩm.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu của NVKD.

Đề xuất các chương trình khuyến mại, quà tặng khách hàng.

Tổng hợp số liệu và lập báo cáo định kỳ theo quy định công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Kỹ thuật, Xây dựng, Kiến trúc,…

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 - thứ 7

Thu nhập: Từ 12.000.000đ - 20.000.000đ

(Bao gồm Lương cơ bản + Lương KPI khách hàng + Lương KPI Doanh thu + Phụ cấp)

Lương cơ bản 8.000.000 VNĐ + Phụ cấp.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản.

Các khoản phụ cấp, hỗ trợ: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp xăng xe, Hỗ trợ chi phí đi thị trường.

Xét tăng lương hàng năm và cơ hội thăng tiến cao.

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.... theo luật lao động VN.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin