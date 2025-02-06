Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương cơ bản +Thưởng theo doanh số Hổ trợ phụ cấp nhà trọ +xăng + cơm trưa Thưởng lễ tết theo quy định công ty + team building Tham gia BH đầy đủ theo quy định, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

Tư vấn và chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phẩm đến khách hàng

Thực hiện thụ tục ký kết hợp đồng, báo cáo và các công việc liên quan khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo, am hiểu về cơ khí nhưng có đam mê với kinh doanh

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Trung thực và nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH

