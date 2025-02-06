Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lương cơ bản +Thưởng theo doanh số Hổ trợ phụ cấp nhà trọ +xăng + cơm trưa Thưởng lễ tết theo quy định công ty + team building Tham gia BH đầy đủ theo quy định, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
Tư vấn và chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phẩm đến khách hàng
Thực hiện thụ tục ký kết hợp đồng, báo cáo và các công việc liên quan khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo, am hiểu về cơ khí nhưng có đam mê với kinh doanh
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Trung thực và nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH VINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
