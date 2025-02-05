Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Lên kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ

- Xây dựng, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với các nhà thầu, tư vấn thiết kế, chủ đầu tư,... để giới thiệu sản phẩm cho dự án

- Bóc tách bảng vẽ (được hướng dẫn), báo giá khách hàng, chuẩn bị hồ sơ trình mẫu, kết hợp với quản lý để đàm phán và làm hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi tình hình thanh toán, công nợ

- Tiếp nhận các phản ánh của khách hàng, kết hợp với bộ phận sản xuất, bộ phận thi công để xử lý kịp thời.

- Báo cáo công việc hàng tuần cho quản lý, và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22 - 40. Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật như cơ khí, xây dựng, kiến trúc, có kinh nghiệp từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng cho các dự án như nhà xưởng, chung cư, Cao ốc VP, khách sạn......

- Có thể đi công tác tỉnh

- Ưu tiên biết dùng các phần mềm như AutoCAD, xem bảng vẽ thiết kế.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 triệu đến 13 triệu + hoa hồng theo doanh số.

- Được đào tạo hướng dẫn về sản phẩm của công ty.

- Phụ cấp tiền xăng, tiền điện thoại, chi phí đi công tác tỉnh.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Tặng quà NV nhân dịp sinh nhật, trung thu, Tết AL

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

- Cuối năm sẽ xem xét thưởng thêm cho nhân viên, tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.