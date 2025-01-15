Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Nghệ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại cửa hàng & Bán hàng.
- Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
- Thực hiện thanh toán bill cho khách hàng và thực hiện các báo cáo.
- Trưng bày sản phẩm, truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm & công ty đến khách hàng.
- Chạy các chương trình khuyến mãi, chia sẻ, giải đáp về sản phẩm cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên trong độ tuổi: 18 - 30 tuổi
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt
- Có thể sắp xếp làm việc theo ca xoay: Ca 1: 8h - 16h, Ca 2: 15h - 22h.
- Điểm cộng: Có ngoại hình khá, có kinh nghiệm bán hàng
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì
Tham dự teambuilding 1 năm 1 lần
Thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ma chay
Đóng BHXH khi qua 2 tháng thử việc
16 ngày phép/năm
Xem xét tăng lương 2 lần/năm
Môi trường làm việc thăng tiến, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
