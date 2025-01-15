Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại cửa hàng & Bán hàng.

- Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.

- Thực hiện thanh toán bill cho khách hàng và thực hiện các báo cáo.

- Trưng bày sản phẩm, truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm & công ty đến khách hàng.

- Chạy các chương trình khuyến mãi, chia sẻ, giải đáp về sản phẩm cho khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên trong độ tuổi: 18 - 30 tuổi

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt

- Có thể sắp xếp làm việc theo ca xoay: Ca 1: 8h - 16h, Ca 2: 15h - 22h.

- Điểm cộng: Có ngoại hình khá, có kinh nghiệm bán hàng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì

Tham dự teambuilding 1 năm 1 lần

Thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ma chay

Đóng BHXH khi qua 2 tháng thử việc

16 ngày phép/năm

Xem xét tăng lương 2 lần/năm

Môi trường làm việc thăng tiến, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin