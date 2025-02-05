Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà An M&E làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà An M&E
- Nghệ An: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; thưởng các ngày Lễ, Tết; chế độ Phúc lợi Hiếu
- hỉ.
- Hỗ trợ ăn trưa, có bếp ăn, phòng nghỉ trưa tại Công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại, điều kiện làm việc được trang bị đầy đủ.
- Chế độ tăng lương được xét hàng năm. ️, Huyện Nghi Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
- Tư vấn hỗ trợ KH về dịch vụ cung cấp Bảo hiểm xe ô tô, tư vấn lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện...
- Quản lý fanpage Công ty, thực hiện truyền thông đăng bài fanpage, zalo về các dịch vụ của Công ty.
- Khai thác, lập, quản lý data dữ liệu, chăm sóc hỗ trợ KH ở các kỳ dịch vụ tới.
Yêu Cầu Công Việc
- Độ tuổi: từ 22 – 30 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục tốt.
- Có kinh nghiệm về marketing, content, sử dụng các phần mềm làm hình ảnh là một lợi thế. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.
Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
