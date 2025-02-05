Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà An M&E làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; thưởng các ngày Lễ, Tết; chế độ Phúc lợi Hiếu - hỉ. - Hỗ trợ ăn trưa, có bếp ăn, phòng nghỉ trưa tại Công ty. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại, điều kiện làm việc được trang bị đầy đủ. - Chế độ tăng lương được xét hàng năm.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn hỗ trợ KH về dịch vụ cung cấp Bảo hiểm xe ô tô, tư vấn lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện...

- Quản lý fanpage Công ty, thực hiện truyền thông đăng bài fanpage, zalo về các dịch vụ của Công ty.

- Khai thác, lập, quản lý data dữ liệu, chăm sóc hỗ trợ KH ở các kỳ dịch vụ tới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh doanh hoặc kinh tế: Quản trị kinh doanh, Marketing, Hành chính nhân sự, Kế toán....

- Độ tuổi: từ 22 – 30 tuổi.

- Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục tốt.

- Có kinh nghiệm về marketing, content, sử dụng các phần mềm làm hình ảnh là một lợi thế. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà An M&E Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

