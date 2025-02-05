Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Các NPP ở khu vực tỉnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp cận tất cả các nhà phân phối để xúc tiến bán nhàng.

Đề xuất điều kiện thương mại, báo giá, chiết khấu, hoạt động marketing khi bán hàng với thu mua của đối tác.

Thu thập dữ liệu từ phòng thu mua về số lượng hàng, doanh thu từ team mua hàng.

Làm việc với phòng marketing nội bộ cho kế hoạch marketing tại nhà phân phối.

Thăm các cửa hàng đã lên kệ hàng tuần và tạo mối quan hệ với ngành hàng tại cửa hàng.

Thực hiện báo cáo hàng tuần về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường.

Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm Sales FMCG hoặc sản phẩm có nhiều chuỗi lưu thông hàng hóa.

Ưu tiên nếu có sẵn tệp khách hàng, nhà phân phối, đại lý bán lẻ.

Điểm cộng nếu có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành thực phẩm đồ uống, đặc biệt là mì ăn liền.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tạo ảnh hưởng.

Độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6tr - 8tr/ tháng.

Phụ cấp 2tr/tháng: cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

THU NHẬP: 10tr - 20tr (Lương cơ bán + phụ cấp + hoa hồng)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Gói bảo hiểm sức khỏe PTI.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc: T2 - T6 từ 8h30 - 17h30 (nghỉ T7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin