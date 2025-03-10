Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- 56/2/6A Nguyễn Thị Định,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nắm vững thông tin sản phẩm
Tiếp xúc, tư vấn cung cấp sản phẩm cho Khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng
Đàm phán, thương thảo, thỏa thuận với khách hàng về giá cả cũng như thời gian thanh toán và giao hàng
Báo cao kinh doanh hàng ngày lên cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lắng nghe, quản lý thời gian
Nhân diện khách hàng tiềm năng; nhanh nhẹn, nhạy bén
Kỹ năng chốt sale
Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc giờ hành chính.
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Được hưởng chế độ thưởng, chế độ hoa hồng hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
