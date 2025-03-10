Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- 56/2/6A Nguyễn Thị Định,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững thông tin sản phẩm
Tiếp xúc, tư vấn cung cấp sản phẩm cho Khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng
Đàm phán, thương thảo, thỏa thuận với khách hàng về giá cả cũng như thời gian thanh toán và giao hàng
Báo cao kinh doanh hàng ngày lên cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lắng nghe, quản lý thời gian
Nhân diện khách hàng tiềm năng; nhanh nhẹn, nhạy bén
Kỹ năng chốt sale

Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc giờ hành chính.
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Được hưởng chế độ thưởng, chế độ hoa hồng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

