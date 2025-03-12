Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Marketing Buff làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu về dịch vụ SEO, Digital Marketing, thiết kế website.

Tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ SEO, quảng cáo Google,... và các giải pháp Digital Marketing phù hợp.

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt hiệu quả tốt nhất.

Cập nhật xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO, Digital Marketing hoặc Sales dịch vụ liên quan.

Hiểu biết về SEO, thiết kế website, quảng cáo Google Ads,... là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán tốt.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, trách nhiệm với công việc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Marketing Buff Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN...).

Thưởng các dịp lễ, Tết, thưởng lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng về SEO, Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Marketing Buff

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.