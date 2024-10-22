Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AOF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80B Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế nội thất. Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đá Solid surface của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường, đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực xây dựng, nội thất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AOF Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng hoa hồng theo doanh số, thưởng theo dự án. Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công trình. Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ. Hưởng Bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn theo quy định. Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AOF

