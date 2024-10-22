Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản (căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự...) cho khách hàng. Thực hiện các cuộc hẹn, gặp gỡ khách hàng để trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm bất động sản. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản (căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự...) cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc hẹn, gặp gỡ khách hàng để trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc.
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm bất động sản.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Độ tuổi từ 22-30 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường bất động sản.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Độ tuổi từ 22-30
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8.000.000 + hoa hồng hấp dẫn. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.
Lương cứng : 8.000.000 + hoa hồng hấp dẫn.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

