Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản (căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự...) cho khách hàng. Thực hiện các cuộc hẹn, gặp gỡ khách hàng để trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm bất động sản. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Độ tuổi từ 22-30 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8.000.000 + hoa hồng hấp dẫn. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN JDI LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin