Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 - 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

01. Doanh số và CTKM:

Doanh số và CTKM:

Đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý.

Chăm sóc, lấy đơn hàng từ khách hàng cũ theo sự phân công.

Quản lý công nợ các khách hàng phụ trách.

Mở rộng, phát triển các điểm bán hàng mới.

Đề xuất CTKM hàng tháng.

Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, tri ân khách hàng,...

Hỗ trợ tặng quà cho khách hàng trong các dịp lễ, tết, sinh nhật.

Hỗ trợ công ty phát triển hình ảnh công ty (trưng bày POSM, sản phẩm, hội nghị, hội thảo....).

02. Nghiên cứu thị trường, hoạt động các hãng cạnh tranh:

Nghiên cứu thị trường, hoạt động các hãng cạnh tranh:

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu trên địa bàn toàn TP.HCM và các tỉnh thành khác để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm của công ty.

Tìm hiểu các hoạt động của các hãng cạnh tranh và báo cáo đầy đủ theo quy định từ cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

03. Xây dựng chính sách hoạt động, phát triển kênh GT:

Xây dựng chính sách hoạt động, phát triển kênh GT:

Thực hiện thăm/chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của khách hàng thường xuyên.

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn và phản hồi của khách hàng.

Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp thị trường để phát triển kênh.

04. Báo cáo, tổng kết hoạt động:

Báo cáo, tổng kết hoạt động:

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định cho quản lý cấp trên (báo cáo về: doanh số theo tuần/tháng/quý, danh sách Khách hàng phụ trách, KH tiềm năng; lên kế hoạch gia tăng doanh số, ...).

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Dược, Kinh Doanh, Kinh Tế,....

Biết sử dụng các ứng dụng tin học App/Software.

Ưu tiên các ứng viên từng làm việc với các đại lý, nhà thuốc, kênh bác sĩ, phòng khám, spa, thẩm mỹ viện, thiết bị chăm sóc sức khỏe,...

Không yêu cầu tiếng Anh (nếu có sẽ là điểm cộng).

Năng động, hoạt ngôn, chủ động sắp xếp công việc. Giao tiếp thân thiện, vui vẻ.

Kỹ năng quản lý thông tin và thời gian. Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng quyết đoán, đàm phán và thương lượng.

Chấp hành và tuân thủ các quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (lương cứng + % hoa hồng KPI).

Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép/năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, ma chay, hiếu, hỷ,...

Teambuilding, Company Trip và các Event hoạt động nội bộ của công ty.

Thưởng các dịp Lễ và Tết; thưởng lương tháng 13, thâm niên, sinh nhật, cưới sinh,...

Tham gia các chương trình, khóa huấn luyện năng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin