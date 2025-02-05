Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương thưởng + hoa hồng theo năng lực

- Chính sách lao động toàn diện

- Được tham gia các lớp đào tạo miễn phí

- Tạo điều kiện phát triển tối ưu năng lực cá nhân, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hội nhóm có nhu cầu tổ chức tour du lịch đoàn thể.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng cũ.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý, thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao.
- Phối hợp với bộ phận điều hành tour để thiết kế chương trình du lịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
- Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng du lịch, đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến du lịch, kinh tế, quản trị kinh doanh.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn dịch vụ, đặc biệt trong ngành du lịch, lữ hành là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, PowerPoint để làm báo giá, hợp đồng, kế hoạch kinh doanh.
- Đam mê kinh doanh, năng động, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

