Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỔI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lương thưởng + hoa hồng theo năng lực - Chính sách lao động toàn diện - Được tham gia các lớp đào tạo miễn phí - Tạo điều kiện phát triển tối ưu năng lực cá nhân

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hội nhóm có nhu cầu tổ chức tour du lịch đoàn thể.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng cũ.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý, thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao.

- Phối hợp với bộ phận điều hành tour để thiết kế chương trình du lịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

- Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng du lịch, đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến du lịch, kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn dịch vụ, đặc biệt trong ngành du lịch, lữ hành là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, PowerPoint để làm báo giá, hợp đồng, kế hoạch kinh doanh.

- Đam mê kinh doanh, năng động, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

