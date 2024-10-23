Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 số 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM., Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng trên fanpage Tự tìm kiếm khách hàng trên hội nhóm quà tặng Tele sale tư vấn khách hàng Tiếp nhận thông tin đặt hàng, yêu cầu từ Khách hàng, triển khai thông tin tới các Bộ phận trong Công ty. Hỗ trợ làm hợp đồng nếu có thời gian rảnh cho que việc và hiểu sản phẩm. Thực hiện các báo cáo kinh doanh, tổng hợp số liệu lợi theo tuần. Trao đổi thông tin với Khách hàng và nội bộ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng word, excel

Trung thực tận tâm chịu khó học hỏi

Hoà đồng nhiệt huyết với công việc

Bảo mật thông tin khách hàng công ty

Khả năng xử lý tình huống tốt.

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu dưới 1 năm.

Quyền Lợi

Thu nhập: 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (Lương cứng + hoa hồng).

Sau thời gian thử việc ký hợp đồng chính thức đóng bảo hiểm luôn.

Hoa hồng theo doanh số bán hàng 2%.

Thưởng nóng vượt chỉ tiêu doanh số.

Một tháng ăn nhậu tẹt ga một lần cùng công ty và những người bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển

