Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT
- Hồ Chí Minh: Lầu 1 số 38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM., Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn khách hàng trên fanpage
Tự tìm kiếm khách hàng trên hội nhóm quà tặng
Tele sale tư vấn khách hàng
Tiếp nhận thông tin đặt hàng, yêu cầu từ Khách hàng, triển khai thông tin tới các Bộ phận trong Công ty.
Hỗ trợ làm hợp đồng nếu có thời gian rảnh cho que việc và hiểu sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo kinh doanh, tổng hợp số liệu lợi theo tuần.
Trao đổi thông tin với Khách hàng và nội bộ Công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực tận tâm chịu khó học hỏi
Hoà đồng nhiệt huyết với công việc
Bảo mật thông tin khách hàng công ty
Khả năng xử lý tình huống tốt.
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu dưới 1 năm.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thời gian thử việc ký hợp đồng chính thức đóng bảo hiểm luôn.
Hoa hồng theo doanh số bán hàng 2%.
Thưởng nóng vượt chỉ tiêu doanh số.
Một tháng ăn nhậu tẹt ga một lần cùng công ty và những người bạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DONAGIFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
