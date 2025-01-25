Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ielts With Datio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ielts With Datio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Ielts With Datio
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty TNHH Ielts With Datio

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ielts With Datio

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 440 Ba Tháng Hai, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Cung cấp thông tin và tư vấn (qua nhiều kênh như trực tiếp, gián tiếp, và điện thoại) về các khóa học thích hợp cho học viên, dựa trên dữ liệu có sẵn từ Công ty.
- Đảm nhận và hoàn thành các chỉ số KPIs liên quan đến doanh số được phân công.
- Theo dõi và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học, đảm bảo cung cấp thông tin đúng và kịp thời.
- Thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh và tham gia các sự kiện cùng đối tác.
- Phân tích và cập nhật các xu hướng trong việc học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, để tư vấn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.
- Làm rõ và giới thiệu các ứng dụng và phần mềm công nghệ được sử dụng trong việc dạy và học IELTS tại IELTS WITH DATIO cho các đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Thuyết phục và tư vấn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh đăng ký các khóa học Junior IELTS Prep, Senior IELTS, TESOL, ...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong hệ thống giáo dục.
Khả năng làm việc linh hoạt, cả online và offline.
Am hiểu lĩnh vực Đào tạo giáo dục, Du học, và Anh ngữ là điểm cộng.
Tính cầu tiến, khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực doanh số.
Trung thực và có trách nhiệm; ngoại hình ưa nhìn và kỹ năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; ưu tiên các ngành liên quan đến Tiếng Anh và có IELTS 5.0 trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần. mềm Office : Word, Excel, Drive và các thiết bị văn phòng,..
Thời gian làm việc linh hoạt, xoay ca từ thứ 2 đến Chủ nhật; nghỉ 1 ngày trong tuần.
Giờ làm việc : 8h/ngày

Tại Công Ty TNHH Ielts With Datio Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 đến 18 triệu. Lương căn bản (theo năng lực) : 7.000.000 - 9.000.000 + % Doanh thu
Thưởng doanh số sale cuối năm dựa trên KPIs, dao động từ 2 - 6 tháng lương
Chu kỳ 1 năm xét tăng lương/tăng level cấp quản lý dựa trên KPIs.
Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý rõ ràng thông qua bảng KPIs.
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Noel, Quốc tế phụ nữ, Party, YEP, Team building ... và các sự kiện khác đa dạng, nhiều đãi ngộ từ công ty.
Được đào tạo bài bản nghiệp vụ Sale, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, thuyết phục và chăm sóc khách hàng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do sáng tạo đề xuất ideas phá cách nhất, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Được hỗ trợ miễn phí các khoá học tại Center.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ielts With Datio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ielts With Datio

Công Ty TNHH Ielts With Datio

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51/4/9 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

