Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 519/31 Kinh Duong Vuong, An Lac Ward, Binh Tan District,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và mở rộng quan hệ với các trường học và cơ quan ban ngành, tổ chức giáo dục, đảm bảo đạt các KPI liên quan tới việc tăng trưởng doanh thu và thu hồi công nợ.

Tiếp nhận và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình giảng dạy, các yêu cầu về sự kiện, hoạt động tổ chức tại trường.

Tổ chức trải nghiệm, tư vấn giải pháp Giáo dục STEM/ Kỹ năng sống/ Kỹ năng số và phát triển kỹ năng cho giáo viên – học sinh.

Phối hợp với bộ phận đào tạo và chương trình, giáo viên thuộc khu vực mình phụ trách, phân tích nhu cầu khách hàng và chuẩn bị các đề xuất đào tạo, nội dung sự kiện cho khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có phương án xếp thời khóa biểu tối ưu cho hoạt động vận hành giảng dạy của bộ phận Giáo viên.

Duy trì kết nối, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và xác định các cơ hội kinh doanh mới.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.

Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp nhằm phục vụ cho chức năng nhiệm vụ của bộ phận.

Báo cáo công việc doanh thu phụ trách theo định kỳ, Chăm sóc khách hàng,...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết hoặc quan tâm đến đổi mới giáo dục là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng trong các ngành kinh doanh dịch vụ, tư vấn giải pháp về giáo dục, đào tạo, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

Trung thực, kiên trì, học hỏi.

Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề chủ động

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH.

Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Được tham gia cáckhoábồidưỡngnângcaokiếnthứcchuyênmôn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh

