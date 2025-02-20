Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sypanel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sypanel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sypanel Vina
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty TNHH Sypanel Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sypanel Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Chi tiết công việc:
• Tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng là các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị thiết kế
công trình xây dựng nhà xưởng để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, ký kết hợp đồng;
• Giải quyết mọi vấn đề về sản phẩm phát sinh sau khi giao hàng;
• Thực hiện các hoạt động bán hàng và hậu bán hàng;
• Theo dõi và thu hồi công nợ với khách hàng;
• Hoàn thiện việc bàn giao hay thu thập các chứng từ khác;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh hoặc các ngành kinh tế kỹ thuật có liên quan;
• Kĩ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, chăm sóc khách hàng;
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán panel, hoặc đã từng làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế thi công xây dựng từ 1-3 năm trở lên;
• Trung thực, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt;
• Vi tính trình độ A trở lên: sử dụng tốt word, excel;
• Biết lái ô tô là 1 lợi thế;

Tại Công ty TNHH Sypanel Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sypanel Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sypanel Vina

Công ty TNHH Sypanel Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

