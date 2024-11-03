Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN MIỀN BẮC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sản xuất

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Vinhomes Royal Island Vũ Yên Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
Nhân viên Điện :
- Vận hành hệ thống lưới điện trung áp và trạm biến áp.
- Quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa đường dây, thiết bị điện trung thế.
Kiểm tra tình trạng hoạt động của lưới điện và trạm điện trung áp, qua đó phân tích và kiến
nghị các biện pháp phòng ngừa sự cố cho đường dây, thiết bị trung áp.
- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.
Hệ thống điện hạ thế và đo đếm điện năng:
- Thực hiện quản lý vận hành hệ thống phân phối hạ thế và hệ thống công tơ đo đếm.
- Lập biên bản hồ sơ kinh doanh điện, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Trực hotline thực hiện việc đóng cắt điện căn hộ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng-đại học chuyên ngành Điện (ưu tiên Hệ thống điện). Ứng viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo thêm.
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở đơn vị điện lực, có kinh nghiệm điều độ hoặc vận hành
lưới điện và trạm điện trung áp, những người đã vận hành hệ thống cấp nước sạch tòa nhà hoặc khu đô thị.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng máy tính.
- Có kinh nghiệm về bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt, biết ATS chuyển nguồn và SCADA là lợi thế.
- Kỹ năng quản lý tổ chức, sắp xếp công việc
- Có thể làm việc theo ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Mức lương: từ 10 triệu .. đến 15 triệu (theo năng lực).
Tăng lương theo hiệu quả công tác, lương thêm giờ trực ca, tăng ca và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có lương tháng thứ 13 và lương thưởng theo quy định công ty. -
Được nghỉ theo luật lao động và các ngày lễ theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được cơ hội đào tạo cấp chứng chỉ: quản lý vận hành trạm điện, an toàn điện phù hợp với ngành điện để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HA02.92 KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

