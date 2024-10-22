Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 50 Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khảo sát lên phương án thi công, giám sát thi công, quản lý vật tư hệ thống điện dân dụng và công nghiệp Vận hành, bảo trì các hệ thống điện của công ty và của khách hàng Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tài sản công ty Thực hiện báo cáo công việc theo yêu cầu => Nội dung chi tiết trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
Khảo sát lên phương án thi công, giám sát thi công, quản lý vật tư hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
Vận hành, bảo trì các hệ thống điện của công ty và của khách hàng
Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tài sản công ty
Thực hiện báo cáo công việc theo yêu cầu
=> Nội dung chi tiết trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện, hệ thống điện tại các trường chính quy Phần mềm thiết kế: Không yêu cầu (sẽ được đào tạo nếu có nguyện vọng phát triển chuyên môn) Kinh nghiệm: Làm cơ điện/điện lạnh 1 năm trở lên. Năng động và cầu tiến, trung thực và nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc Ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là 1 lợi thế Tin học văn phòng: sử dụng được Word, Excel
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện, hệ thống điện tại các trường chính quy
Phần mềm thiết kế: Không yêu cầu (sẽ được đào tạo nếu có nguyện vọng phát triển chuyên môn)
Kinh nghiệm: Làm cơ điện/điện lạnh 1 năm trở lên.
Năng động và cầu tiến, trung thực và nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc
Ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là 1 lợi thế
Tin học văn phòng: sử dụng được Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp Thu nhập tháng bao gồm:
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp
Thu nhập tháng bao gồm:
+ Lương cứng: 7 - 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
+ Phụ cấp công trình
+ Phụ cấp tăng ca
Thưởng hiệu quả, thưởng thành tích, thưởng dự án Thưởng tháng lương 13 Hưởng đãi ngộ hội nhập 24 tháng Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần. Hưởng 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm. Được tham gia khoá huấn luyện bài bản về kỹ năng cần cho công việc. Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, thể thao văn nghệ, lễ tết….). Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
Thưởng hiệu quả, thưởng thành tích, thưởng dự án
Thưởng tháng lương 13
Hưởng đãi ngộ hội nhập 24 tháng
Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Hưởng 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm.
Được tham gia khoá huấn luyện bài bản về kỹ năng cần cho công việc.
Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, thể thao văn nghệ, lễ tết….).
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 50 Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

