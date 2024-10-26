Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Vina Korea
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Vina Korea

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Vina Korea

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất. Nhận thông tin đơn hàng từ hàn quốc để làm mẫu Theo dõi quá trình may mẫu, kiểm tra mẫu sau khi may xong: kiểm thông số, fitting, construction và gửi mẫu cho bên Hàn quốc duyệt Trong quá trình may mẫu, có vấn đề gì về pattern hay phương pháp may thì báo lại cho bên hàn quốc để xử lý Làm các báo cáo liên quan và thực hiện theo chỉ thị của quản lý cấp trên
Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất.
Nhận thông tin đơn hàng từ hàn quốc để làm mẫu
Theo dõi quá trình may mẫu, kiểm tra mẫu sau khi may xong: kiểm thông số, fitting, construction và gửi mẫu cho bên Hàn quốc duyệt
Trong quá trình may mẫu, có vấn đề gì về pattern hay phương pháp may thì báo lại cho bên hàn quốc để xử lý
Làm các báo cáo liên quan và thực hiện theo chỉ thị của quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng Thành thạo tin học văn phòng Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc
Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc

Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận hấp đẫn Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ
Lương thỏa thuận hấp đẫn
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định
Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vina Korea

Công ty TNHH Vina Korea

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN13, KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

