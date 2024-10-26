Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Vina Korea
- Hà Nội: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất.
Nhận thông tin đơn hàng từ hàn quốc để làm mẫu
Theo dõi quá trình may mẫu, kiểm tra mẫu sau khi may xong: kiểm thông số, fitting, construction và gửi mẫu cho bên Hàn quốc duyệt
Trong quá trình may mẫu, có vấn đề gì về pattern hay phương pháp may thì báo lại cho bên hàn quốc để xử lý
Làm các báo cáo liên quan và thực hiện theo chỉ thị của quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc
Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận hấp đẫn
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định
Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
