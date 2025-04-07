Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa N02T3 Quang Minh tower, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ shop drawing hệ điện hoặc Cấp thoát nước hoặc điều hòa không khí, thông gió theo yêu cầu của chủ đầu tư;

Bóc tách khối lượng để lên đơn đặt hàng; Kiểm soát lại khối lượng đặt hàng so với định mức để cảnh báo cho CHT đệ trình phê duyệt mã hiệu, quy cách vật tư, thiết bị liên quan đến chuyên ngành;

Triển khai bản vẽ hoàn công; bóc tách khối lượng hoàn công; bảo vệ khối lượng với các TVGS, CĐT;

Thực hiện các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành điện, điện tử hoặc nhiệt lạnh hoặc cấp thoát nước;

Đã tham gia các dự án nhà cao tầng, dạng nhà tiền chế, nhà máy, công xưởng;

Có kinh nghiệm làm shop drawing điện/ Cấp thoát nước/ HVAC;

Sử dụng thành thạo các ứng dụng chuyên ngành như Autocard, vi tính văn phòng (word, excel,..);

Sẵn sàng đi công tác (nếu cần) ở các tỉnh ngoài khu vực Hà Nội.

Tại Công ty CP AKA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...);

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP AKA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.