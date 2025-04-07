Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
- Hà Nội: 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
\"Lập và nộp các báo cáo thuế:
Các tờ khái thuế theo quy đinh
Báo cáo Tài chính theo quy định
Các báo cáo khác (nếu có)\"
Thực hiện các nghiệp vụ và công việc khác phát sinh liên quan Thuế Phối hợp với KTT giải trình các số liệu kế toán của công ty cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Cải tiến những bất hợp lý trong công việc Cải tiến hệ thống sổ sách kế toán
Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ sổ sách Tổng hợp, theo dõi và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán của các kế toán viên
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương tại các công ty phân phối thương mại
Nắm rõ các quy định của luật thuế và kế toán trong doanh nghiệp
Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Quy định và quy trình của công ty
Kiến thức về các sắc thuế, luật kế toán; hợp đồng thương mại
Kỹ năng nghiệp vụ hạch toán kế toán ; Lập báo cáo tài chính; .
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống nhanh chóng.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tư duy sáng tạo và đổi mới trong công việc
Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày phép: 12 ngày phép/ năm
Các phúc lợi theo chính sách nhân sự công ty ban hành
Ưu đãi nội bộ dành riêng cho CBNV công ty
Thời gian làm việc từ: 8:00 – 17:00 (Nghỉ 2 T7 và các chủ nhật trong tháng)
Địa điểm làm việc: 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
