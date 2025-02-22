Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường DDT743, Khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hoà, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trình độ Đại học trở lên

- Sử dụng thành thao máy tính và các ứng dụng văn phòng

- Có hiểu biết về kỹ thuật xe, có bằng B2 trở lên.

- Nhạy bén trong công việc, tiếp thu học hỏi ý kiến

- Kỹ năng giao tiếp, truyển tải thông tin

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc

- Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp

- Hòa nhã, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

- Làm việc nghiêm túc, nhiệt tình

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm sóc, bảo quản xe, giữ gìn vệ sinh xe

- Quản lý giấy tờ, gia hạn bảo hiểm, đăng kiểm xe đảm bảo xe có đủ giấy tờ khi lưu thông

- Kiểm tra kỹ thuật xe khi phát sinh các lỗi hư hỏng và xác nhận tình trạng xe.

- Làm rõ nguyên nhân xe hỏng và đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng xe.

- Kiểm tra lỗi và lên báo giá, trình duyệt và tiến hành sửa chữa ( trong gara)

- Lập báo cáo sửa chữa xe hàng tháng

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng.

Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, 08/03, Quốc Khánh 02/09, lễ 30/4, 1/5, quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật có liên quan.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm.

Thưởng nhân viên suất sắc hằng năm;

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, thời gian làm việc linh động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.