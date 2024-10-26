Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô P - 3, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, Long Hậu Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Được đào tạo và thực hiện công việc trên các line sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Được đào tạo các kiến thức về HACCP, ISO 22000: 2018, BRC, HACCP, AQM.... Nhiệm vụ sau đào tạo: Xây dựng các chuẩn mực về hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Giám sát thực hiện các quy trình sản xuất về mặt hàng được phân công. Tham gia cải tiến quy trình, chuẩn mực liên quan đến mặt hàng, hệ thống khách hàng. Tiếp các đoàn đánh giá về các khách hàng được phân công. Lập kế hoạch và báo cáo các công việc liên quan.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Nông lâm, Đại học Nha Trang, Đại học Quốc tế chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, bảo quản thực phẩm, chế biến thủy sản. Tốt nghiệp học lực Khá trở lên. Trình độ tiếng Anh đạt chứng nhận IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương. Vi tính văn phòng. Có mong muốn phát triển ở ngành công nghệ thực phẩm.

Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12-15 triệu. Thưởng tác phong hàng tháng: 10% Tăng lương theo mức độ hoàn thành công việc và theo quy định chung của Công ty. Thưởng vào các ngày lễ: Tết Tây, 30/4, 2/9, lương tháng 13, ABC. Thưởng nhân viên xuất sắc, gắn bó với công ty: Sổ tiết kiệm 25.000.000,... Hỗ trợ cơm trưa và chiều nếu có làm thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.