Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công ty CP XD và TM Vietdream cần tuyển dụng vị trí Nam nhân viên kỹ thuật hiện trường (Lương từ 12-15 triệu bao ăn ở tại công trường) với những yêu cầu công việc như sau:
Kỹ sư hiện trường
• Giám sát công tác thi công tại công trường, quản lý chất lượng, tiến độ thi công.
• Kiểm tra chất lượng công việc của đội thi công, nhà thầu phụ và thực hiện báo cáo.
• Tham gia lập hồ sơ hoàn công và các tài liệu nghiệm thu, bàn giao công trình.
• Các công việc khác được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH xây dựng, quản lý xây dựng…
- Có tối thiểu 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (– ghi chú: Nếu chưa có kinh nghiệm được đào tạo )
- Có kinh nghiệm QS quản lý, đàm phán, chuẩn bị Hợp đồng, quản lý ngân sách, mua hàng trong lĩnh vực xây dựng, kinh nghiệm về quản lý công việc, chuẩn bị và hoàn hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, giám sát thi công.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm cho Công ty, Dự án xây dựng của nước ngoài.
- Lương từ 12-15 triệu bao ăn ở tại công trường)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

