Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long
- Hồ Chí Minh: 178
- 180
- 182, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Kiểm tra dữ liệu hợp đồng mua bán với Khách hàng: Giá bán, tiến độ thanh toán, gia trị thanh toán. Đồng bộ dữ liệu liên quan đến Khách hàng trên phần mềm FBO.
• Theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ Khách hàng.
• Hỗ trợ Khách hàng làm thủ tục vay ngân hàng (nếu có)
• Lập phiếu thu tiền Khách hàng, lập Giấy xác nhận, lập Biên bản đối chiếu công nợ, xuất công nợ Khách hàng khi có yêu cầu.
• Tính lãi quá hạn, in thông báo và gửi thư (SMS) cho Khách hàng đến đợt thanh toán và lãi phát sinh nếu có.
• Xuất hóa đơn bán hàng cho Khách hàng theo đúng quy định.
• Cập nhật, lưu trữ chính sách liên quan to Khách hàng và sắp xếp lưu trữ theo quy định
• Kiểm tra các hồ sơ liên quan đến hỗ trợ lãi suất, chiết khấu thanh toán và các khoản chi khác liên quan đến chính sách
• Các công việc phân công khác do Kế toán trưởng điều động.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ – Bằng cấp:
2. Kỹ năng:
Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
