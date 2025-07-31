Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

• Kiểm tra dữ liệu hợp đồng mua bán với Khách hàng: Giá bán, tiến độ thanh toán, gia trị thanh toán. Đồng bộ dữ liệu liên quan đến Khách hàng trên phần mềm FBO.

• Theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ Khách hàng.

• Hỗ trợ Khách hàng làm thủ tục vay ngân hàng (nếu có)

• Lập phiếu thu tiền Khách hàng, lập Giấy xác nhận, lập Biên bản đối chiếu công nợ, xuất công nợ Khách hàng khi có yêu cầu.

• Tính lãi quá hạn, in thông báo và gửi thư (SMS) cho Khách hàng đến đợt thanh toán và lãi phát sinh nếu có.

• Xuất hóa đơn bán hàng cho Khách hàng theo đúng quy định.

• Cập nhật, lưu trữ chính sách liên quan to Khách hàng và sắp xếp lưu trữ theo quy định

• Kiểm tra các hồ sơ liên quan đến hỗ trợ lãi suất, chiết khấu thanh toán và các khoản chi khác liên quan đến chính sách

• Các công việc phân công khác do Kế toán trưởng điều động.