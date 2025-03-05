Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực (Từ 8 – 15 triệu )

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Thưởng lương tháng 13

- Tăng lương đột xuất hoặc định kỳ tùy vào năng lực, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Thực hiện thi công các hợp đồng thiết bị ATAS.
-Thi công lắp đặt thiết bị, thực hiện các chương trình sự kiện.
-Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị ATAS.
-Đi công tác tỉnh, hoàn thành công việc theo đúng thời gian yêu cầu.
-Thực hiện công việc khác theo sự điều động từ Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám Đốc công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên kỹ thuật, điện...
-Nắm rõ các kiến thức cơ bản về kỹ thuật, thiết bị
-Giao tiếp tốt, có kĩ năng đàm phán
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
-Có khả năng làm việc độc lập.
-Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Đường số 20, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

