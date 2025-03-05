Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực (Từ 8 – 15 triệu ) - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. - Thưởng lương tháng 13 - Tăng lương đột xuất hoặc định kỳ tùy vào năng lực, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Thực hiện thi công các hợp đồng thiết bị ATAS.

-Thi công lắp đặt thiết bị, thực hiện các chương trình sự kiện.

-Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị ATAS.

-Đi công tác tỉnh, hoàn thành công việc theo đúng thời gian yêu cầu.

-Thực hiện công việc khác theo sự điều động từ Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám Đốc công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên kỹ thuật, điện...

-Nắm rõ các kiến thức cơ bản về kỹ thuật, thiết bị

-Giao tiếp tốt, có kĩ năng đàm phán

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

-Có khả năng làm việc độc lập.

-Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG

