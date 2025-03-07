Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B23/476M Đường Trần Đại nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, TP. HCM (Ngay KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện công việc, báo cáo công việc theo sự phân công trực tiếp từ cấp trên.

Vận hành, bảo trì, sửa chữa, báo cáo tình trạng của các hệ thống máy móc - thiết bị, hệ thống điện.

Bảo trì định kỳ các hệ thống điện, máy phát điện, máy móc, cơ sở vật chất trong Công Ty.

Khắc phục các sự cố về hệ thống điện, máy móc-thiết bị, sửa chữa các thiết bị hỏng.

Thực hiện các công việc lắp đặt mới các loại máy móc-thiết bị mới, hoặc các yêu cầu khác có liên quan tới bộ phận bảo trì theo đề xuất từ các bộ phận.

Hỗ trợ các nhân viên khác trong bộ phận thực hiện công việc chung.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 22 trở lên, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Điện/ Điện lạnh/ Cơ điện tử

Làm việc theo ca. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành giấy và bao bì

Thời gian làm việc: 8 tiếng

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập Lương thoả thuận

Có tham gia BHXH đầy đủ.

Thưởng tết lương tháng 13 theo quy định NN.

Cách Thức Ứng Tuyển

