Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng;
Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên;
Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt;
Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ;
Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, ...) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18 - 45 tuổi.
Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 9.600.000 đồng/tháng, được thỏa thuận trong phỏng vấn
Chủ nhật trực phát sinh, phát sinh ngoài giờ hành chính được tính tăng ca
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

