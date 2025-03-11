Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện công việc kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng;

Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên;

Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt;

Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ;

Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, ...) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên