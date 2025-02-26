Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220 Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm bắt các qui định & thủ tục bồi thường bảo hiểm của các công ty bảo biểm
- Tạo mối quan hệ liên kết với các công ty bảo hiểm
- Làm báo giá sửa chữa phối hợp với giám định viên công ty bảo hiểm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: khoảng từ 25 - 30 tuổi
- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm cố vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô hoặc giám định viên bồi thường bảo hiểm.
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2

Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 220 Bis Điện Biên Phủ (Nguyễn Hữu Cảnh nối dài), P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

