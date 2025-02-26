Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220 Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nắm bắt các qui định & thủ tục bồi thường bảo hiểm của các công ty bảo biểm
- Tạo mối quan hệ liên kết với các công ty bảo hiểm
- Làm báo giá sửa chữa phối hợp với giám định viên công ty bảo hiểm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam. Độ tuổi: khoảng từ 25 - 30 tuổi
- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm cố vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô hoặc giám định viên bồi thường bảo hiểm.
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2
Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
