Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm bắt các qui định & thủ tục bồi thường bảo hiểm của các công ty bảo biểm

- Tạo mối quan hệ liên kết với các công ty bảo hiểm

- Làm báo giá sửa chữa phối hợp với giám định viên công ty bảo hiểm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: khoảng từ 25 - 30 tuổi

- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...)

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm cố vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô hoặc giám định viên bồi thường bảo hiểm.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2

Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì

