Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMILE TOTAL SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Triển khai sản phẩm phần mềm của công ty

- Đào tạo các khóa tập huấn cho khách hàng sử dụng phần mềm

- Hỗ trợ công ty nghiệm thu phần mềm cho từng Khách Hàng đã triển khai

- Hỗ trợ khách hàng qua Hệ thống hỗ trợ yêu cầu khách hàng (ticket) /điện thoại của công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có kiến thức về SQL Server (bắt buộc)

- Xử lý tốt trên Word, Excel hoặc tương đương trình độ A tin học trở lên.

- Tuổi từ 21-30.

- Có khả năng giao tiếp với đám đông.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm với công việc.

- Có thể đi công tác trong nước thường xuyên (1-2tuần / tháng)

Quyền Lợi

- Thu nhập: lương cứng (6.5 - 10 triệu) + lương công tác + service charge.

- Môi trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo

- Được đào tạo về phần mềm và nghiệp vụ khách sạn bởi đội ngũ chuyên nghiệp của công ty.

- Du lịch ít nhất 1 lần/ năm.

- Đóng BHXH ngay khi kí hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

