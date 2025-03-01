Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Saigon Apartment Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất cho các tòa nhà, khu chung cư.

Kiểm tra, giám sát hệ thống điện, nước, PCCC, thang máy và các thiết bị khác trong tòa nhà.

Xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị trong tòa nhà một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài để sửa chữa, bảo trì các thiết bị chuyên dụng.

Quản lý, bảo quản vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo trì.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng bảo trì, bảo dưỡng của tòa nhà.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về điện, nước, PCCC và các thiết bị cơ điện.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Saigon Apartment Management Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Saigon Apartment Management

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.