Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 173 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, bảo trì hệ thống báo động, báo trộm, báo cháy, camera giám sát và các thiết bị an ninh khác.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
Kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
Các công việc khác theo yêu cầu thực tế của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa thiết bị giám sát an ninh, camera, hệ thống báo động.
Sức khỏe tốt, chịu khó, có tinh thần học hỏi, siêng năng và trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có tay nghề kỹ thuật vững, biết làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề.
Cơ hội phát triển lâu dài, thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: sinh nhật, du lịch thường niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nơ Trang Long phường 12 quận Bình Thạnh Tp.HCM

