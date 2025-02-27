Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số nhà 46 ngõ 6 đường Cộng Hòa Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Trách nhiệm chính: Trực OMC giám sát, xử lí cấu hình trạm

Kiểm tra SSR, driving test, công tác tối ưu.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện, điện tử, viễn thông.

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng về ngoại ngữ là lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ BHXH và các quyền lợi của người lao động

Khám sức khỏe định kì, Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty và gia đình;

Tăng lương định kỳ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin