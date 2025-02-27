Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số nhà 46 ngõ 6 đường Cộng Hòa Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Trách nhiệm chính: Trực OMC giám sát, xử lí cấu hình trạm
Kiểm tra SSR, driving test, công tác tối ưu.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện, điện tử, viễn thông.
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng về ngoại ngữ là lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo đầy đủ BHXH và các quyền lợi của người lao động
Khám sức khỏe định kì, Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty và gia đình;
Tăng lương định kỳ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
