Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - theo công trình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

- Đọc bản vẽ thiết kế, lên kế hoạch công việc trong ngày, tuần.

- Làm việc, sắp xếp công việc với các tổ, đội thi công, có mặt tại công trình trong giờ LV

- Lên kế hoạch cung cấp vật tư, kết nối với cty để cấp vật tư theo công trình.

- Quản lý công trình thi công đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ,

- Báo cáo CV với cấp trên mỗi ngày, tuần, theo quy định công ty.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Đại học hay cao đẳng, ưu tiên cho thực tập sinh ngành Xây dựng, kiến trúc..

- Biết sử dụng phần mềm MS, ACAD.

- Ưu tiên ứng viên có yêu thích làm nghề xây dựng, nội thất, và muốn làm việc lâu dài với Công ty.

- Tính tình trung thực, nhiệt tình, đam mê, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 2- 5tr, tùy năng lực;

- Công ty đóng bảo hiểm các loại nếu kí HĐLĐ.

- Phụ cấp công trình.

- Thưởng theo sản lượng hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk

