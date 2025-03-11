Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- theo công trình,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
- Đọc bản vẽ thiết kế, lên kế hoạch công việc trong ngày, tuần.
- Làm việc, sắp xếp công việc với các tổ, đội thi công, có mặt tại công trình trong giờ LV
- Lên kế hoạch cung cấp vật tư, kết nối với cty để cấp vật tư theo công trình.
- Quản lý công trình thi công đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ,
- Báo cáo CV với cấp trên mỗi ngày, tuần, theo quy định công ty.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Đại học hay cao đẳng, ưu tiên cho thực tập sinh ngành Xây dựng, kiến trúc..
- Biết sử dụng phần mềm MS, ACAD.
- Ưu tiên ứng viên có yêu thích làm nghề xây dựng, nội thất, và muốn làm việc lâu dài với Công ty.
- Tính tình trung thực, nhiệt tình, đam mê, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : 2- 5tr, tùy năng lực;
- Công ty đóng bảo hiểm các loại nếu kí HĐLĐ.
- Phụ cấp công trình.
- Thưởng theo sản lượng hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Dk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
