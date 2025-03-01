Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tham gia BHXH khi làm chính thức 6th trở lên.

- Lương tháng 13

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

- Được học kỹ thuật đan và kỹ năng sale, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Hệ Thống VNB Sports tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật (Thợ Đan) đan vợt
- Đan vợt (ĐƯỢC ĐÀO TẠO)
- Kiểm tra chất lượng vợt
- Sắp xếp trưng bày khu vực được giao
- Bán hàng (nếu cửa hàng cần hỗ trợ được hưởng hoa hồng)
- Các công việc liên quan

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12/12.
- Có tinh thần cầu tiến, chân thật
- Vui vẻ nhiệt tình.
- Kỹ tính, cẩn thận

Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng: Từ 4.68 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 154 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

