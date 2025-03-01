Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tham gia BHXH khi làm chính thức 6th trở lên. - Lương tháng 13 - Làm việc trong môi trường trẻ, năng động. - Được học kỹ thuật đan và kỹ năng sale, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Hệ Thống VNB Sports tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật (Thợ Đan) đan vợt

- Đan vợt (ĐƯỢC ĐÀO TẠO)

- Kiểm tra chất lượng vợt

- Sắp xếp trưng bày khu vực được giao

- Bán hàng (nếu cửa hàng cần hỗ trợ được hưởng hoa hồng)

- Các công việc liên quan

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12/12.

- Có tinh thần cầu tiến, chân thật

- Vui vẻ nhiệt tình.

- Kỹ tính, cẩn thận

Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND

Lương cứng: Từ 4.68 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

