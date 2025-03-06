Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị điện/điện tử các loại máy: máy làm đá, máy pha cà phê, máy làm kem,....

Khắc phục sự cố và bảo trì thiết bị định kỳ cho khách hàng.

Kiểm tra sản phẩm mới, lập báo cáo thông số kỹ thuật thực tế so với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn từ nhà máy.

Hỗ trợ giao hàng và hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng khi giao hàng.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Có thể tham gia vào các dự án nâng cấp hoặc cải tiến hệ thống.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực vận hành và bảo trì các loại máy móc thiết bị điện/điện lạnh hoặc các thiết bị liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về điện, điện lạnh

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố nhanh chóng.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng đọc hiểu và vận dụng các tài liệu kỹ thuật.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11-13tr (có thể thương lượng).

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Lương Tháng 13, lương tăng ca, thưởng Lễ/Tết,...

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

