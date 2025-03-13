Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 9A Trần Văn Trà, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giám sát, kiểm tra, ghi chép các các thông số thiết bị kỹ thuật tòa nhà đang đi vào hoàn thiện
Sửa chữa các hư hỏng kỹ thuật tòa nhà theo yêu cầu (hệ thống điện, nước, điều hòa, thang máy)
Giám sát các nhà thầu bên ngoài vào bảo dưỡng, thi công
Bảo trì hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, thang máy...
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị.
Âm thanh ánh sáng
Có kinh nghiệm làm bên tòa nhà + sự kiện tiệc cưới là lợi thế.
