Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Giám sát, kiểm tra, ghi chép các các thông số thiết bị kỹ thuật tòa nhà đang đi vào hoàn thiện

Sửa chữa các hư hỏng kỹ thuật tòa nhà theo yêu cầu (hệ thống điện, nước, điều hòa, thang máy)

Giám sát các nhà thầu bên ngoài vào bảo dưỡng, thi công

Bảo trì hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, thang máy...

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị.

Âm thanh ánh sáng

Có kinh nghiệm làm bên tòa nhà + sự kiện tiệc cưới là lợi thế.